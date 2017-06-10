Продукты и спиртное украл мужчина из магазина на улице Вокзальной в Пскове

09:41, 11 июня 2017, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина в Пскове на улице Вокзальной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания получил информацию о том, что из магазина на улице Вокзальной неизвестный мужчина совершил кражу продуктов питания и спиртных напитков и скрылся.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия. Гражданин, сходный по приметам, которые указали работники магазина, в районе железнодорожного вокзала был задержан 51-летний житель города.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции.