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В колонию на год и четыре месяца отправил суд великолучанина, ограбившего цветочный магазин 8 марта

К одному году и четырём месяцам лишения свободы приговорил суд 40-летнего жителя Великих Лук, который ограбил цветочный магазин на площади Калинина 8 марта. Отбывать наказание он будет в исполнительной колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в маске зашел в торговый павильон и открыто похитил из ящика для денег 4 тыс.  рублей, после чего скрылся.  Благодаря проведенным сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки мероприятиям гражданин был установлен и задержан по «горячим следам».

Следственный отдел городского ОМВД провёл расследование уголовного дела, в ходе которого были установлены все обстоятельства совершенного преступления и собрана доказательственная база, позволившая привлечь виновного к уголовной ответственности.

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