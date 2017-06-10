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В Острове горел дачный дом, в Псковском районе – баня

10 июня около 21:20  произошёл пожар в Острове в дачном кооперативе «Южанка». Там горел дачный дом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На место происшествия выезжали 5 пожарных, были задействованы 2 единицы техники.

Ещё один пожар случился 11 июня около 2:05 в Псковском районе в садоводческом товариществе «Пристань – 2». Там огонь повредил баню. Для ликвидации пожара привлекались  5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

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