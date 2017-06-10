ВАЗ был угнан ночью от дома по улице Коммунальной в Пскове

11:42, 11 июня 2017, ПАИ

Ночью 10 июня в УМВД России по городу Пскову поступило сообщение, что от дома по улице Коммунальной совершен угон автомашины ВАЗ-2106. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На розыск угнанного авто были ориентированы все наряды полиции.

В ходе отработки жилого сектора автомашина с подозреваемым была обнаружена экипажем патрульно-постовой службы в одном из дворов. После того, как полицейские блокировали транспортное средство, предполагаемый угонщик попытался убежать, но был задержан стражами порядка.

Преступником оказался 28-летний ранее судимый пскович. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.