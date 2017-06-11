Команда администрации области во главе с губернатором вышла на старт Марша мира ВДВ

11:48, 11 июня 2017, ПАИ

Команда администрации Псковской области во главе с губернатором региона Андреем Турчаком сегодня, 11 июня, стартовала в спортивно-массовом мероприятии «Марш мира Воздушно-десантных войск». В составе сборной - заместитель главы региона — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков, руководитель псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО СПОРТ» Александр Кузьмин, представитель регионального отделения Общероссийского Народного фронта Сергей Елизаров, региональный координатор движения «Трезвая Россия» Эльхан Мехтиев и другие псковичи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Свой путь команда области начала от КПП 104-го полка под музыку из кинофильма «В зоне особого внимания» в исполнении оркестра 76-й ДШД.

Перед началом марш-броска организаторы раздали членам команды значки участников, провели короткий инструктаж и ознакомили с маршрутом. Длина дистанции — 42 км, она пролегает по территории Псковского района. По всему маршруту для участников предусмотрены точки отдыха и питания.

Напомним, Марш мира Воздушно-десантных войск проходит в Псковской области с 9 июня. За четыре дня участники должны пройти пешком в общей сложности 160 км. Главная задача команды — прийти к финишу в полном составе.

Организатором мероприятия на территории региона выступает 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.