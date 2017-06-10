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Общество

Заработал безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом

С 0:00 11 июня для граждан Украины заработал безвизовый режим со странами Европейского Союза. Об этом сообщает газета «Известия».

О том, что новый упрощенный режим пограничного контроля вступил в силу, в своём микроблоге в Twitter объявил президент Украины Петр Порошенко.  «Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!» — написал он.

По этому случаю на Европейской площади Киева состоялся праздничный концерт с обратным отсчетом до наступления полуночи. Газета отмечает, что его зрителями стали  несколько тысяч человек — преимущественно молодые люди.

Как пишет РИА Новости, Пётр Порошенко поздравил украинцев с введением безвизового режима строками стихотворения Михаила Лермонтова «К Чаадаеву»: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Агентство отмечает, что  завершается это произведение строками: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».

Кроме того, президент Украины увидел символизм в том, что введение «безвиза» с ЕС происходит накануне 12 июня — Дня России. «Мы наконец независимы друг от друга — политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно», — заявил он по этому поводу.

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