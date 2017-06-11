Тренировочный полёт совершили участники Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

13:34, 11 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках начинается 22-я Международная встреча воздухоплавателей. Сегодня, 11 июня, утром прибывшие пилоты совершили тренировочный полет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи.

Там напомнили, что вечером состоится одно из самых азартных и зрелищных событий встречи: полет «кей-граб», в ходе которого аэронавтам предстоит побороться за приз в размере 100 тысяч рублей, предоставленный ЗАО «ЗЭТО». Пилотам предстоит с высоты попасть в цель, установленную на небольшом катамаране на реке Ловать в районе острова Дятлинка.

Зрители смогут наблюдать за этим зрелищем с набережных и центрального моста через Ловать, который на время проведения соревнования - с 20:00 до 21:00 - станет пешеходной зоной.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия состоятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».