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Общество

Первый Бэтмен умер в США

В США умер первый исполнитель роли Бэтмена актёр Адам Уэст. Он скончался в возрасте 88 лет от лейкемии, пишут российские СМИ со ссылкой на Hollywood Reporter.

Адам Уэст сыграл Бэтмена в полнометражном фильме и сериале, который был в эфире с  1966-го по 1968 год.

В начале 2000-х  годов в шоу «Гриффины»  он озвучил мэра, который, как отмечает издание,  стал карикатурным образом самого Уэста.

Кроме того,  актёр  появился в одной из серий «Теории большого взрыва», где критиковал новые фильмы о Бэтмене, уверяя, что картина с его участием была лучшей.

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