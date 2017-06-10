Первый Бэтмен умер в США

13:00, 11 июня 2017, ПАИ

В США умер первый исполнитель роли Бэтмена актёр Адам Уэст. Он скончался в возрасте 88 лет от лейкемии, пишут российские СМИ со ссылкой на Hollywood Reporter.

Адам Уэст сыграл Бэтмена в полнометражном фильме и сериале, который был в эфире с 1966-го по 1968 год.

В начале 2000-х годов в шоу «Гриффины» он озвучил мэра, который, как отмечает издание, стал карикатурным образом самого Уэста.

Кроме того, актёр появился в одной из серий «Теории большого взрыва», где критиковал новые фильмы о Бэтмене, уверяя, что картина с его участием была лучшей.