0
17:47
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
17:02
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
12:10
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
11:26
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
22:18
В России намерены ограничить количество животных в квартире
20:47
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
17:56
Недетский вопрос
Еще новости
Общество

Пиарщик из Петербурга научит псковичей общаться с журналистами и блогерами

11 июня в 18:00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции  Псковской области пройдет лекция «Неуёмный PR культурных проектов». Спикером станет петербургский PR-специалист Татьяна Пантелеева. 
Вход свободный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

Татьяна Пантелеева – co-founder петербургского PR-агентства Doing Great Agency. Doing Great Agency продвигают культурные проекты – крупнейший петербургский музыкальный фестиваль STEREOLETO, кинофестиваль Beat Film Festival, проводят экскурсии, концерты у маяков и секретные концерты Sofar Sounds.

Татьяна расскажет про работу со СМИ: как выстраивать отношения с журналистами и редакторами, договариваться с информационными партнерами. Научит придумывать совместные с правильными партнерами кросс-промо активности: акции, конкурсы, розыгрыши. Осветит работу в социальных сетях: продвижение, выбор контента, контент-план и контент-стратегию. Объяснит, зачем и как работать с блогерами и лидерами мнений.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
10 июня 2017
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
10 июня 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
10 июня 2017
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
10 июня 2017
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
В России намерены ограничить количество животных в квартире
09 июня 2017
В России намерены ограничить количество животных в квартире
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
09 июня 2017
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове 3
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июня 2017
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
09 июня 2017
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове

Идет загрузка...