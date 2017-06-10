Пиарщик из Петербурга научит псковичей общаться с журналистами и блогерами
11 июня в 18:00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области пройдет лекция «Неуёмный PR культурных проектов». Спикером станет петербургский PR-специалист Татьяна Пантелеева.
Вход свободный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.
Татьяна Пантелеева – co-founder петербургского PR-агентства Doing Great Agency. Doing Great Agency продвигают культурные проекты – крупнейший петербургский музыкальный фестиваль STEREOLETO, кинофестиваль Beat Film Festival, проводят экскурсии, концерты у маяков и секретные концерты Sofar Sounds.
Татьяна расскажет про работу со СМИ: как выстраивать отношения с журналистами и редакторами, договариваться с информационными партнерами. Научит придумывать совместные с правильными партнерами кросс-промо активности: акции, конкурсы, розыгрыши. Осветит работу в социальных сетях: продвижение, выбор контента, контент-план и контент-стратегию. Объяснит, зачем и как работать с блогерами и лидерами мнений.