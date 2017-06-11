Житель Ленинградской области утонул в Чудском озере
В Чудском озере утонул 45-летний житель Ленинградской области. Это произошло вблизи деревни Подлипье Гдовского района, сообщает газета «Комсомольская правда. Псков» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, поисковые работы на озере велись 10 июня. Водолазная группа пожарно-спасательного отряда из Гдова работала по заявке местного ОМВД.
Вечером из воды было поднято тело мужчины. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить причину гибели человека.