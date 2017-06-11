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Житель Ленинградской области утонул в Чудском озере

В Чудском озере утонул 45-летний житель Ленинградской области. Это произошло вблизи деревни Подлипье Гдовского района, сообщает газета «Комсомольская правда. Псков» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, поисковые работы на озере велись 10 июня.  Водолазная группа пожарно-спасательного отряда из Гдова работала по заявке местного ОМВД.

Вечером из воды было поднято тело мужчины. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить причину гибели человека.

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