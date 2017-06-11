В Печорах с программой «Великие мастера барокко» выступит органистка из Москвы

16:40, 11 июня 2017, ПАИ

17 июня 17:00 в лютеранской кирхе в Печорах с программой «Великие мастера барокко» выступит органистка из Москвы Елена Борисова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.

Программа выступления:

И. С. Бах Прелюдия и фуга до минор BWV 546

И. С. Бах Фантазия con imitazione BWV 563

И. Пахельбель Фуга До Мажор

Хоральная Прелюдия VOM HIMMEL HOCH DA KOMM ICH HER

И. Г. Вальтер прелюдия Lobe den Herren den machtigen Konig der Ehren

И. Кребс Хоральная прелюдия Ach Gott! Erhor meine Seufzen

Г. Ф. Гендель Пассакалия

Б. Марчелло Adagio

Д. Букстехуде Прелюдия и фуга ми минор

А. Вивальди - И. С. Бах Концерт ре минор BWV 596

И. С. Бах Токката и фуга ре минор BWV 565

Елена Борисова закончила Горьковскую консерваторию по классу фортепиано и органа. Стажировалась в Таллинской консерватории. Посещала мастер-классы М.Шапюи (Франция), Л.Тельявини ( Швейцария), Х.Гепхарда (Германия), Л.Кремера ( Германия), Х.Г.Уриола ( Испания), А.Саккетти( Италия).

Как органист выступала с сольными концертами от Росконцерта. Участвовала в Международном фестивале современной музыки «Московская осень -96».Сотрудничала с Московским Камерным хором под управлением В. Н. Минина в проекте «Русское зарубежье».



В течение 2005-2012 проводила цикл лекций-концертов «Мир органа» в Балашихе на базе школы искусств №1 имени Г. В. Свиридова. В течение 20-ти лет занималась просветительской деятельностью будучи преподавателем класса органа ДМШ им. С.В.Рахманинова. В настоящее время преподает «фортепиано» на музыкальном отделении МПГУ.



Более 10 лет сотрудничает с благотворительным фондом Belcanto. Участвовала в органных концертах в храмах Св.Людовика, англиканского собора Св.Андрея , в музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки, в лютеранском соборе Святых Апостолов Петра и Павла. Лауреат Международного Баховского фестиваля «От Рождества до Рождества». Лауреат международных фестивалей искусств (III, IV,V,VII) «Дорога в Рождество». Лауреат II и III Международных фестивалей искусств «Мистерия». Лауреат III , V , международных фестивалей «Музыка в изгнании».