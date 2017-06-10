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Общество

12 июня в Великих Луках будет работать балонная почта

С 12 июня в любом отделении Почты России в Великих Луках можно будет отправить корреспонденцию с пометкой «баллонная почта». Почтовые отправления для баллонной почты будут упакованы и переданы пилоту аэростата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области филиале ФГУП «Почта России».

Часть пути корреспонденция проделает в корзине аэростата. На каждое почтовое отправление будут нанесены оттиск юбилейного штемпеля «XXII Международная встреча воздухоплавателей» и данные о полете.

В день торжественного открытия встречи, 12 июня, в городском парке Великих Лук пройдет специальное гашение знаков почтовой оплаты, далее почтовый штемпель будет находиться в отделении почтовой связи 182113.

Почтовые отправления для баллонной почты будут приниматься на протяжении всего времени проведения Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Кроме того, все желающие смогут приобрести филателистическую продукцию соответствующей тематики.

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