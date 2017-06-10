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Общество

В День России можно бесплатно посетить археологическую выставку в Изборске

12 июня, в День России, археологическую выставку «Открытая история» в Изборске можно посетить бесплатно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе изборского музея-заповедника.

Выставка организована в археологическом депозитарии, расположенном во флигеле отреставрированной усадьбы купца Анисимова на улице Печорской, 41а. Депозитарий оборудован в 2014 году и является закрытым фондохранилищем всего фонда археологии, насчитывающим более 60 тысяч единиц хранения.

«Коллекции индивидуальных находок и массовой керамики, хранящиеся в музее, являются богатейшим материалом для изучения многовековой истории одного из древнейших городов Руси – Изборска. Трудами археолога, академика Российской Академии наук Валентина Седова, руководителя археологической экспедиции Института археологии, собраны и изучены уникальные артефакты различных временных периодов: от лепной керамики культуры псковских длинных курганов V-VII веков до нашей эры до предметов XIV-XVII веков, найденных в Изборской крепости», - отметили в музее.

Вниманию посетителей выставки будут представлены предметы археологического фонда, которые экспонируются впервые. Среди них коллекция фрагментов керамической посуды с разнообразными клеймами мастеров-ремесленников на донцах гончарных сосудов, о назначении которых в научной литературе высказано множество догадок. Особое место занимает комплекс изборской железной кованой посуды X-XIII веков

«Украшением выставки стала находка 2011 года, обнаруженная при исследовании башни Плоская Изборской крепости – бревенчатый сруб колодца XVI века», - отметили в музее.

Экспозиция работает по предварительным заявкам. Телефон для заказа  8-81148-96-602.

 

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