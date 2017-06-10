Короткометражку псковского студента покажут в кинотеатре «Победа»

14:17, 11 июня 2017, ПАИ

14 июня в 19:00 в кинотеатре «Победа» состоится открытый премьерный показ короткометражного игрового фильма «Закат». Об этом Псковскому агентству информации сообщил режиссёр картины Андрей Буянов.

Фильм «Закат» - дипломная работа Андрея, выпускника колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова специализации «Фото и видео творчество», руководителя творческого объединения WiLD TRASH и студенческого телевидения «ТВ ПсковГУ».

«Этот фильм про счастье, про его неуловимость и мгновенность. Счастье невозможно продлить, остановить или законсервировать, его можно испытать только здесь и сейчас. а потом вспоминать эти мгновения с теплотой на душе. Но тема счастья не единственная в нашем новом фильме», - рассказал Андрей Буянов.

По сюжету картины Катя и Гоша живут в одном доме, но они ни разу не встречались. По воле случая ребята отправляются на Псковское озеро фотографировать закат. Старенькая «девятка», едва свернув с шоссе, застревает. Солнце заходит за горизонт, и ребята остаются одни в темном лесу.

«Я участвовал в подобном проекте впервые и получил кучу положительных эмоций, познакомился с замечательными людьми, исходя из событий фильма, сделал несколько выводов для себя. Все ребята подошли к процессу съемки достаточно серьезно, что дало положительный результат», - отметил исполнитель главной мужской роли Максим Барсуков.

«Это было особенное приключение. Много комаров, холода и смеха. Я в восторге от собравшейся команды, которая терпела нас с Максом и заражала боевым духом», - добавила исполнительница главной женской роли Надежда Стародумова.

«Это было очень круто и очень трудно. Андрей крайне требовательный к сценарию режиссёр. и это мне в нем, как ни странно, нравится. Версий семь-восемь было у сценария. Переписывал, терпеливо реагировал на «нет, это не то», «не так», и вот свершилось!», - рассказал сценарист Виталий Федотов.

Запланирован не только просмотр фильма «Закат», но и обсуждение картины со съемочной группой, а также демонстрация фильма о фильме.

«Премьера фильма в кинотеатре – это для нас впервые. Волнительно, но очень интересно. Я благодарен кинотеатру «Победа», который поддержал нас и предоставил зал для премьерного показа. Псковичи и гости города, мы ждем вас, нам очень важно услышать ваше мнение!», - пригласил на премьеру Андрей Буянов.

Вход на мероприятие бесплатный.