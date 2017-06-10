0
17:47
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
17:02
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
12:10
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
11:26
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
22:18
В России намерены ограничить количество животных в квартире
20:47
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
17:56
Недетский вопрос
Еще новости
Общество

Завербованный казаками-монархистами подросток из Петербурга купил билет до Пскова

Завербованный казаками-монархистами подросток из Петербурга купил билет до Пскова. Как сообщает «Комсомольская правда», 9 июня в полицию обратилась мать школьника. Она рассказала, что ее 16-летний сын пропал.

Подросток сбежал из квартиры на улице МаршалаЗахарова, оставив записку. В ней девятиклассник рассказад, что принят казаками в повстанческое монархическое движение. Теперь он намерен бороться с оккупационным режимом. С кем и против кого он собирается сражаться, подросток не уточнил.

Главная битва, по его словам, развернется в Ростове-на-Дону, куда он и уехал. Одноклассники беглеца подтвердили, что он, действительно, купил билет, правда, только до Пскова.

С собой школьник ничего не взял. Уехал в кожаной куртке, джинсах и толстовке.

В последнее время юноша просматривал много экстремистских материалов, также его беспокоила ситуация в ЛНР и ДНР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
10 июня 2017
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
10 июня 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
10 июня 2017
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
10 июня 2017
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
В России намерены ограничить количество животных в квартире
09 июня 2017
В России намерены ограничить количество животных в квартире
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
09 июня 2017
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове 3
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июня 2017
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
09 июня 2017
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове

Идет загрузка...