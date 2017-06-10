Завербованный казаками-монархистами подросток из Петербурга купил билет до Пскова

14:32, 11 июня 2017, ПАИ

Завербованный казаками-монархистами подросток из Петербурга купил билет до Пскова. Как сообщает «Комсомольская правда», 9 июня в полицию обратилась мать школьника. Она рассказала, что ее 16-летний сын пропал.

Подросток сбежал из квартиры на улице МаршалаЗахарова, оставив записку. В ней девятиклассник рассказад, что принят казаками в повстанческое монархическое движение. Теперь он намерен бороться с оккупационным режимом. С кем и против кого он собирается сражаться, подросток не уточнил.

Главная битва, по его словам, развернется в Ростове-на-Дону, куда он и уехал. Одноклассники беглеца подтвердили, что он, действительно, купил билет, правда, только до Пскова.

С собой школьник ничего не взял. Уехал в кожаной куртке, джинсах и толстовке.

В последнее время юноша просматривал много экстремистских материалов, также его беспокоила ситуация в ЛНР и ДНР.