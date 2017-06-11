Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы

14:45, 11 июня 2017, ПАИ

11 июня с 16:00 до 19:00 по Пскову и области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-18 м/с. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Рекомендации при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».