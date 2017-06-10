Водоёмы у нескольких пляжей Псковской области не соответствуют санитарным нормам

15:45, 11 июня 2017, ПАИ

Проведены исследования воды из рек Великая и Мирожка, а также исследования песка на городском пляже Пскова. Все пробы исследованного песка соответствуют санитарным требованиям по микробиологическим показателям и по содержанию яиц гельминтов.

По результатам проверки от 31 мая вода на пляже и на середине реки Великая соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Вода в Ловати в Великих Луках по микробиологическим показателям, физико-химическим, паразитологическим показателям также соответствует требованиям СанПиН.

Вода из озера Сорито и озера Кислое в Великолукском районе по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и паразитогическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Вода из озера Сапожок и озера Олохово в Новосокольническом районе по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и паразитогическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Вода из реки Лусня и озера Жижицкое в Куньинском райне по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и паразитогическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Вода из озера Городно и озера Озерки в Локнянском районе по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и паразитогическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Вода в озере Невельское по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и паразитогическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Вода в пустошкинской реке Крупея по физико-химическим, органолептическим, и паразитогическим показателям соответствует требованиям СанПиН. По микробиологическим показателям не соответствут санитарным требованиям. Главе администрации Пустошкинского района отправлено информационное письмо о результатах лабораторных исследований водоемов.

Вода в озере Себежское по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и паразитогическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Вода в реке Великая в Опочецком районе, в реке Сороть в Пушкиногорском район, в реке Синяя в Красногородском районе, в реке Льста в Новоржевском районе по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и паразитогическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

В Островском районе вода в озеро Гороховое в месте МДОУ «Алые паруса» исследована по химическим и микробиологическим показателям. Неудовлетворительных исследований не выявлено.

У АНО СОЦ «Юность» по результатам микробиологических исследований пробы воды неудовлетворительные, по химическим показателям соответствуют требованиям санитарных норм;

Пробы воды из Псковского озера в Печорском районе исследованы по физико-химическим показателям. Неудовлетворительных исследований не выявлено.

В Пыталовском районе отобраны пробы воды из реки Утроя на исследования по микробиологическим и гельминтологическим показателям. Пробы находятся в работе.

В июне исследованы пробы воды из поверхностных водоемов и песка в местах массового купания на реке Шелонь возле плотины ГРЭС (Дедовичи), в озере Локно (Дедовичский район), на реке Шелонь у старого городища (Порхов), на реке Шелонь у Мельничной набережной (Порхов), на озере Худичево (Порховский район), на реке Полонка (деревня Скново, Дновский район), на ЛОУ Аленино Захонье.(Порховский район).

По результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют СанПиН по микробиологическим показателям и паразитологии

В Плюсском районе в месте отдыха на реке Плюсса вода соответствует санитарным требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В Гдовском районе проведены исследования проб почвы и воды озера Калацкое, озера Ужинское, озера Зеркальное, реки Гдовка. По всем показателям вода и почва соответствует гигиеническим показателям. В Стругокрасненском районе исследована вода из озера Песчаное. По санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям. Песок по микробиологическим и паразитологическим показателям также соответствует требованиям.