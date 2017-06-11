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Спорт

Японка сравнила праздники воздухоплавания в своём родном городе и в Великих Луках

22-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках собрала представителей различных стран.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре мероприятия, японка Мика Сада приехала в качестве измерителя с командой Андрея Кулькова – аэронавта из Тулы.

Мика рассказала, что уже семь лет работает волонтером на встречах по воздухоплаванию. С Андреем и его командой она познакомилась в прошлом году на соревнованиях в Японии. Воздухоплаватели остановились у нее дома. Девушка также помогала ребятам, работая в качестве переводчика с английского на японский. В процессе соревнований они очень подружились, и россияне пригласили ее в этом году на встречу воздухоплавателей в Великие Луки.

В России Мика в первый раз. Она посетила Москву, Санкт-Петербург, приехала в Великие Луки. Здесь она уже успела прогуляться по набережной и совершить тренировочный полет с командой Андрея.

Мика также рассказала, что и раньше летала на аэростатах у себя в Японии и Америке: «Когда паришь над Японией, видишь горы, а в Луках все такое «плоское», совсем другой ландшафт. Но очень красиво, много зелени».

В Японии, в родном городе Мики чемпионаты по воздухоплаванию проходят осенью: «Все очень ждут этих соревнований, прямо как в Великих Луках. Это большой праздник, радость для всех. Я с детства росла в этой атмосфере, ждала, когда наступит октябрь, чтобы опять увидеть в небе эти красивые шары. Наверное, именно тогда я и решила стать волонтером, чтобы быть к этому событию еще ближе».

Добавим, что сейчас Мика живет в Канаде.

Напомним, что на 22-й Международной встрече воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках с 11 по 16 июня, будут работать порядка 60 волонтеров, а также команды измерителей. В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки.

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