Яхтсмены из России, Германии и Прибалтики принимают участие в 14-й Псковской парусной регате

16:21, 11 июня 2017, ПАИ

На Псковском озере проходит 14-я Псковская парусная регата. Торжественная церемония открытия спортивных соревнований состоялась в воскресенье, 11 июня, на базе пансионата «Кривск». От имени администрации Псковской области и губернатора Андрея Турчака участников состязания поприветствовал заместитель главы региона Александр Кузнецов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«В этот сложный политический период, когда многие страны пытаются поссориться, а некоторые стараются поссорить других, мы продолжаем добрую традицию проведения международных спортивных соревнований», — сказал Александр Кузнецов, открывая регату. Он пожелал попутного ветра экипажам и ярких впечатлений зрителям регаты.

Главный тренер паралимпийской сборной команды России по парусному спорту Сергей Московцев назвал акваторию Псковского озера «альма-матер», пояснив, что именно здесь яхтсмены-паралимпийцы провели свои первые соревнования. По итогам состязаний была сформирована сборная России по парусному спорту, которая отстаивала честь нашей страны на различных состязаниях.

В ходе церемонии Сергей Московцев вручил памятные медали «В честь 80-летияпарусного спорта в Москве» тренерам и спортсменам, которые внесли вклад в развитие парусного спорта в современной России.

Далее под гимн России состоялось торжественное поднятие флага регаты, а настоятель храма Архангела Михаила, протоиерей Георгий совершил молитву и обратился с напутственным словом к участникам соревнований.

После завершения церемонии состоялись первые заезды участников соревнований.

В этом году в Псковской парусной регате принимают участие 130 спортсменов из России, Германии, Эстонии и Латвии. География российских яхтсменов — от Калининграда до Владивостока. Самый молодой участник регаты — 9-летнийпскович Владимир Заяш. Он выступает за команду Федерации парусного спорта Псковской области на яхте «Оптимист-17». Самый опытный — Анатолий Кондаков, член совета федерации парусного спорта России, заслуженный мастер спорта СССР.

Напомним, в рамках 14-й Псковской парусной регаты пройдут международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», этап Кубка России в паралимпийском класс яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч», «Кавет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».

Закрытие регаты состоится 13 июня. Спустя несколько дней, с 16 по 18 июня, на Псковском озере состоится 4-й этап всероссийских соревнований «Национальная парусная лига» в дивизионе «Высшая лига».