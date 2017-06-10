Гостиницы и рестораны Латвии надеются на приток русских туристов

17:25, 11 июня 2017, ПАИ

В Латвии гостиницы и рестораны надеются на приток русских туристов, который наблюдался в первом квартале этого года. Туристической отрасли России потребовалось два года, чтобы приспособиться к новым условиям – и за это время в Латвии российский сегмент рынка сократился на 30%, сообщает портал rus.tvnet.lv.



По словам руководителя Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Яниса Пинниса, летом недостаток российских туристов компенсирует приток гостей из других стран, а в зимний период он особо ощутим.

По словам Пинниса, на фоне терактов последнего времени в Европе и Турции дополнительным аргументом Латвии в привлечении туристов может стать безопасность. В то же время Пиннис отметил, что и в Париж, и в Турцию путешественники отправляются и после терактов, потому что там предлагают интересный для отдыхающих турпродукт. Поэтому и Латвии нужно думать о своей привлекательности.

По данным за первый квартал 2017 года, гостиницы и другие места расселения туристов Риги приняли 263,5 тысячи человек. Примерно каждый пятый был из России. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число иностранных туристов в латвийскую столицу увеличилось на 7%.

В этом году больше всего гостей было из России – 19,9%. Эстонцев Рига приняла 10,3%, литовцев — 10%, британцев и немцев — по 7%, гостей из Норвегии и Швеции — по 5,4% из Финляндии — 4,3%. Однако по темпам роста турпотока в Ригу всех опережают американцы – их стало больше на 40%. «Поставки» туристов из Швеции выросли на 20%, из Франции и России – на 14%, из Белоруссии – на 12%, из Эстонии и Литвы – на 9%.