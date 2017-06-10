Составлен топ-5 самых доступных новых иномарок

17:02, 11 июня 2017, ПАИ

Составлен топ-5 самых доступных новых иномарок, которые можно приобрести в России по состоянию на начало июня 2017 года, сообщает журнал Daily-Motor.

Первое место оказалось за компактным Lifan Smily, который оснащается для России 1,3-литровым мотором на 88 лошадиных сил. Заявленная стоимость автомобиля на официальном сайте компании Лифан в России составляет в базовой версии 362 тысяч 500 рублей.

Вторая позиция рейтинга самых доступных новых иномарок в России занята седаном FAW V5, стоимость которого на начало июня 2017 года стартует с отметки в 410 тысяч рублей.

Тройку замыкает еще один китайский автомобиль – Geely GC6. В базовой версии эта модель оснащается 1,5-литровым двигателем на 94 лошадиные силы и механической трансмиссией. Стоимость стартовой комплектации составляет 419 тысяч рублей.

Японский Datsun on-DO занял четвертую строчку, поскольку в базовой комплектации Access предлагается в нашей стране от 436 тысяч рублей. До 30 июня, на данную модель предоставляются скидка в размере до 100 тысяч рублей, но исключительно при использовании программ утилизации или трейд-ин, а также покупке автомобиля в кредит.

Топ-5 рейтинга замыкает компактный городской хэтчбек – Ravon R2, оснащаемый бензиновым двигателем на 85,1 лошадиную силу. Приобрести его можно по цене от 439 тысяч рублей.