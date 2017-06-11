Фольклорный праздник «Разгулье удалое…» устроили в Пушкинском заповеднике

18:15, 11 июня 2017, ПАИ

11 июня, в канун дня России в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» устроили фольклорный праздник «Разгулье удалое…», рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В сценарий праздника вошли старинные песни и игры («Тетёра», «Дударь», «Воротцы» и так далее). Участников праздника – туристов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга – научили простейшим фигурам нескольких народных танцев, которые бытовали в том числе и в Псковском регионе в пушкинское время и угостили любимым пирогом Пушкина – с яблоками и сметаной.

Лидия Токарева напомнила, что сегодня в рамках празднования Дня России работники и гости музея слушали лекцию «Россия – Родина моя» и патриотические стихи, участвовали в музейной программе «Щи да каша – пища наша».