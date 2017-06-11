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Спорт

Два пилота получили денежные призы по итогам соревнований «кей-граб» в Великих Луках

Пять пилотов оказались наиболее близки к победе в соревновании «кей-граб» в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города. 

Фото пресс-службы администрации города Великие Луки

Традиционное соревнование состоялось 11 июня. Небо было открыто для пилотов с 20:00 до 21:00, и первый аэростат появился в районе набережной около половины девятого. Это была команда тульского пилота Олега Снеткова на аэростате «Барбадос». Он хоть и не приблизился к цели, зато подарил зрителям целое шоу, снижаясь над водой и практически касаясь водной глади, рассказали организаторы.

За ним летел также туляк Андрей Кульков, который в этом году участвует в соревнованиях на новом разноцветном аэростате «Ноla». Маркер Андрея лишь чуть-чуть не долетел до цели – корзины, установленной на лодке, упав в воду совсем рядом.

Третьими из-за облаков появился представитель Польши, один из самых опытных пилотов встречи Базыль Давидзюк на своем «Blue Sky». Его маневр заслужил аплодисменты зрителей, маркер он скинул с большой высоты и тоже совсем немного промахнулся. 

Удалось приблизиться к заветной корзине также аэростатам «Небесная ярмарка», «Росбалт» и «Аэронавт», причем последний сделал эту попытку уже в 21:05.

Так как никому из пилотов не удалось забросить маркер в лодку, но двое были очень близки, судьба приза в 100 тысяч рублей от спонсора соревнований ЗАО «ЗЭТО» оказалась под вопросом. В итоге руководство предприятия приняло решение вручить два утешительных приза по 15 тысяч рублей. Их получили пилоты Андрей Кульков из Тулы и Денис Володин из Крыма.

Напомним, что для того, чтобы выполнить задание, аэронавты должны были стартовать в любом выбранном ими месте, точно рассчитать траекторию полета, максимально приблизиться к корзине и попасть в нее маркером. Цель располагалась на лодке прямо в центре Ловати. 

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