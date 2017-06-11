В Пушкинском заповеднике закрылся Международный фестиваль «Михайловское-2017»

09:50, 12 июня 2017, ПАИ

11 июня в Пушкинском заповеднике закрылся Международный фестиваль молодёжных театров «Михайловское-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Фестиваль завершился спектаклем «Никошенька, петербургский дебют» по письмам и произведениям Н. В. Гоголя – работой петербургского театра «Цехъ» (режиссёр Екатерина Ханжарова).

Всего же в рамках фестиваля можно было увидеть девять спектаклей, в том числе и музыкальных, а также посетить ряд творческих встреч – с народным артистом России, лауреатом Государственной премии РФ, артистом, режиссёром, поэтом, театральным педагогом Владимиром Рецептером и литератором, членом Президентского совета по культуре Валентином Курбатовым. Фестивальные показы шли на пяти сценах, в том числе и на временной эстраде, установленной на скате холма перед озером Маленец за околицей Михайловского, в «зелёном амфитеатре» близ действующей водяной мельницы в Бугрово.

Закрывая фестиваль, директор музея-заповедника «Михайловское», лауреат Государственной премии РФ Георгий Василевич выразил надежду на то, что фестиваль «Михайловское» продолжится и дальше. «Перефразируя слова Гоголя о том, что не может быть несчастливым человек, побывавший в Риме, он говорил о счастье каждого, кто – даже на подобном, фестивальном уровне, как к своего рода «Великому городу», прикоснулся к классической русской драматургии и качественному отечественному театру», - добавила Л. Токарева.

Напомним, что в нынешнем году фестиваль молодёжных театров и театров, работающих для молодёжи, проходил в Святогорье в третий раз и впервые среди его организаторов — не только музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», но и Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге.