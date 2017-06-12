В День России псковичей ждёт большая праздничная программа

08:55, 12 июня 2017, ПАИ

12 июня отмечается День России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, для псковичей сегодня подготовлена большая праздничная программа.

В 10:00 на городском пляже начнутся соревнования по пляжному волейболу на Кубок Псковской области. В 11:00 в спортивной школе «Барс» (Набережная реки Великой, 16) стартуют «Олимпийские дни». В 12:00 на стадионе «Машиностроитель» состоятся соревнования по футболу среди детских команд.

В то же время, в полдень, на площади Ленина псковичей и гостей города ждет интерактивная программа «Я – Россия!», в Детском парке – программа «Россия – тебе всех песен благодать!», на площадке у памятника «Пушкин и крестьянка» - плац-концерт «Россия – мой дом», в сквере у Дома офицеров - гала-концерт финалистов музыкального ринга «Люблю тебя, мой год над Великой».

На 14:00 намечена церемония вручения медалей «За заслуги перед Псковом» и паспортов, она пройдет в Городском культурном центре.

На 15:00 запланирована историческая игра волонтеров Победы «1942. Партизанскими тропами». Мероприятие будет проводиться в Детском парке, стартуют участники у памятника княгине Ольге.

Через час, в 16:00, состоится церемония возложения цветов к стеле Город воинской славы на площади Победы, а в 16:30 - финиш IV четырехдневного марша Воздушно-десантных войск РФ у Могилы Неизвестного солдата.

Завершит праздничный день тематическая программа «Мы едины, мы – Россия!». Она начнется в Городском культурном центре в 17:00.

День России - один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).