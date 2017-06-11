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На трассе Р-23 в Стругокрасненском районе произошли два ДТП

В 00:19 12 июня в Стругокрасненском районе на 242-м км дороги Р-23 произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Накануне, 11 июня, на 252-м км той же трассы столкнулись две легковых машины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, в Пскове 11 июня на улице Леона Поземского не разъехались два легковых автомобиля, ещё один попал в аварию на улице Яна Райниса. 

Помимо этого, вчера горела машина на улице Малясова.

Информация об обстоятельствах случившегося и пострадавших уточняется.
 

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