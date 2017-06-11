Чуть больше 6 часов понадобилось команде Андрея Турчака, чтобы финишировать на Марше ВДВ

09:44, 12 июня 2017, ПАИ

Команда администрации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком в полном составе финишировала на Марше мира ВДВ, который проходит в эти дни в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, дистанцию 42 километра марафонцы преодолели за 6 часов 27 минут. На финише лидер команды поблагодарил всех за выносливость.

Для поддержания бодрости духа участники марш-броска взяли с собой в дорогу фонотеку с советскими песнями и хором пели их на протяжении всего пути. На одном из перевалочных пунктов губернатор похвалил погоду и маршрут. Он также поздравил жителей Псковской области с наступающим Днем России. «Это день, который всех нас объединяет, независимо от политических взглядов и вероисповедания», — подчеркнул Андрей Турчак.

Впечатлениями от прохождения дистанции также поделился один из членов команды, заместитель главы региона — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков. «Каждый год мы немного, но улучшаем результат. В этом году мы прошли на полчаса быстрее. Это говорит о том, что всем нужно регулярно, хоть немного, заниматься физической культурой», — сказал он.

Самым тяжелым, по его словам, был последний пятикилометровый отрезок маршрута. В таких ситуациях, чтобы не сдаться, Максим Жаворонков посоветовал «собрать волю в кулак и в уме считать мозоли на ногах».

Напомним, спортивно-массовое мероприятие «Марш мира Воздушно-десантных войск РФ» проходит на территории региона в четвертый раз. Его организатором выступает 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия. Финиширует Марш мира ВДВ в День России, 12 июня, на площади Победы в Пскове.