Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России
Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили жителей города с Днём России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Этот праздник обращает нас к многовековой истории российской государственности, богатейшему духовному и культурному наследию нашего народа, к незыблемым ценностям патриотизма, свободы, справедливости. Мы - граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда и энергии, ответственности и согласия зависит экономическое и социальное процветание России. И совместными усилиями мы сделаем все, чтобы наша страна была современным, сильным и благополучным государством», - говорится в поздравлении.
Руководители города пожелали псковичам крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо России.