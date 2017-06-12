Около 80% россиян назвали себя патриотами

10:36, 12 июня 2017, ПАИ

До 78% с 57% в декабре 2006 года выросла доля россиян, называющих себя патриотами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

59% респондентов не видят ничего предосудительного в том, чтобы публично, вслух называть себя патриотом, однако 39% считают, что это нехорошо, некрасиво. Не считают себя патриотами 16% опрошенных (30% в 2006 году).

Также 50% россиян высказали мнение, что люди становятся патриотами главным образом под влиянием патриотического воспитания. В то же время 41% респондентов заявили, что патриотизм просыпается в людях по другим причинам и специальное воспитание здесь особой роли не играет.

С точки зрения большинства россиян, патриотом не может быть человек, который равнодушен к родной природе (73%), старается избежать службы в армии (68%), не знает историю своей страны (65%).

При этом респонденты не отказали патриотам в возможности критиковать власти своей страны (61%), не знать текста гимна своей страны (58%), предпочитать иностранную, а не отечественную литературу и искусство (55%).

Отвечая на соответствующий вопрос, большинство россиян высказали мнение, что «быть или не быть патриотом - личное дело каждого гражданина» (71%), но свою страну патриот должен считать самой лучшей (72%).

Опрос проводился 3-4 июня среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Отметим, что сегодня, 12 июня, отмечается годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России.