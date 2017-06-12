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Общество

Движение транспорта по площади Победы ограничат сегодня в Пскове

12 июня с 15:45 до 16:45 в Пскове будет закрыто движение транспорта по площади Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с этим изменится схема движения автобусных маршрутов. Автобусы маршрута № 2 следуют через площадь Героев-десантников (с обязательной остановкой) по 128-й Стрелковой дивизии, по улице Вокзальной на Вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 6 следуют через площадь Героев-десантников (с обязательной остановкой) по 128-й Стрелковой дивизии, далее по улице Советской Армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов 8, 8А, 19 следуют до площади Героев-десантников, далее по улице 128 Стрелковой Дивизии, по улице Вокзальной, по улице Яна Фабрициуса, по улице Гражданской и далее по маршрутам.

 

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