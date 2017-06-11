Гонки под парусами проходят 12 июня на Псковском озере

11:04, 12 июня 2017, ПАИ

12 июня на Псковском озере проходят гонки в рамках 14-й Псковской парусной регаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы соревнований.

Торжественная церемония открытия спортивных состязаний состоялась 11 июня на базе пансионата «Кривск». Гонки будут проводиться 12 и 13 июня.

В этом году в Псковской парусной регате принимают участие 130 спортсменов из России, Германии, Эстонии и Латвии. География российских яхтсменов — от Калининграда до Владивостока. Самый молодой участник регаты — 9-летнийпскович Владимир Заяш. Он выступает за команду Федерации парусного спорта Псковской области на яхте «Оптимист-17». Самый опытный — Анатолий Кондаков, член совета федерации парусного спорта России, заслуженный мастер спорта СССР.

Напомним, в рамках 14-й Псковской парусной регаты пройдут международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», этап Кубка России в паралимпийском класс яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч», «Кавет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».

Спустя несколько дней, с 16 по 18 июня, на Псковском озере состоится 4-й этап всероссийских соревнований «Национальная парусная лига» в дивизионе «Высшая лига».