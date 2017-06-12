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Общество

Торжественный выпускной акт прошел в Псковском духовном училище

11 июня митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в Покровском храме Псковского духовного училища, в этот день там состоялся 21-й выпуск студентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

По окончании литургии владыка возглавил благодарственный молебен по случаю окончания учебного года и выпускного дня для студентов Псковского духовного училища. Затем он обратился ко всем молящимся: «Сегодня двадцать первый выпуск учащихся нашего Псковского духовного училища, из которого вышло за эти годы триста пятьдесят юношей и дев, получивших особое духовное образование, и сто сорок пять из них получили достоинство священства и других церковных послушаний. За это мы и благодарим Бога, что в наше непростое, перестроечное время Господь даровал нам, я бы сказал, изобильный плод духовного образования». 

После этого духовенство во главе с архипастырем, студенты и гости были приглашены в актовый зал в приделе Никольского храма Псковского духовного училища, где был совершен торжественный выпускной акт.

Фото pskov-eparhiya.ru

В адрес выпускников и преподавателей прозвучали поздравления. В частности, к ним обратился начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов. Он поблагодарил Церковь за вклад в духовное развитие и образовательную сферу региона и всей страны, пожелал выпускникам успехов в их дельнейшем служении.

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