Международный крестный ход дойдет до Великих Лук 13 июня

16:46, 12 июня 2017, ПАИ

Международный пеший православный крестный ход, приуроченный к 100-летию начала подвигов новомучеников Церкви Русской, достигнет Великих Лук вечером 13 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

В Великих Луках встреча участников крестного хода состоится на входе в город, ориентировочно в 18:00, на региональной трассе Р51 у АЗС «Статойл» (311 км дороги Невель - Шимск).

После прибытия в город крестный ход проследует по Октябрьскому проспекту к храму Казанской иконы Божией Матери, где в 19:00 состоится молебен.

14 июня, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, участники международного пешего православного крестного хода, будут молиться за божественной литургией в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки.

На следующий день, 15 июня, после молебна о путешествующих в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки, который начнётся в 5:30, крестоходцы продолжат движение в сторону Локни.

Напомним, что международный пеший православный крестный ход вышел из Могилева 27 мая по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Паломникам предстоит пройти более 500 км по маршруту Могилев - Витебск - Великие Луки - Псков, постоянно соборно совершая в пути Иисусову молитву и регулярные молебны на остановках.