0
15:34
Владимир Путин: России удалось чётко обозначить национальные интересы
12:06
Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России
11:54
Государственные награды и паспорта вручил Андрей Турчак в День России
10:00
Алексндр Котов: Мы должны быть достойны великого наследия предков и приумножать славу России
08:55
В День России псковичей ждёт большая праздничная программа
17:47
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
17:02
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
Еще новости
Общество

Международный крестный ход дойдет до Великих Лук 13 июня

Международный пеший православный крестный ход, приуроченный к 100-летию начала подвигов новомучеников Церкви Русской, достигнет Великих Лук вечером 13 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото luki-eparhia.ru

В Великих Луках встреча участников крестного хода состоится на входе в город, ориентировочно в 18:00, на региональной трассе Р51 у АЗС «Статойл» (311 км дороги Невель - Шимск).

После прибытия в город крестный ход проследует по Октябрьскому проспекту к храму Казанской иконы Божией Матери, где в 19:00 состоится молебен.

14 июня, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, участники международного пешего православного крестного хода, будут молиться за божественной литургией в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки.

На следующий день, 15 июня, после молебна о путешествующих в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки, который начнётся в 5:30, крестоходцы продолжат движение в сторону Локни.

Напомним, что международный пеший православный крестный ход вышел из Могилева 27 мая по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Паломникам предстоит пройти более 500 км по маршруту Могилев - Витебск - Великие Луки - Псков, постоянно соборно совершая в пути Иисусову молитву и регулярные молебны на остановках. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин: России удалось чётко обозначить национальные интересы
12 июня 2017
Владимир Путин: России удалось чётко обозначить национальные интересы
Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России
12 июня 2017
Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России
Государственные награды и паспорта вручил Андрей Турчак в День России
12 июня 2017
Государственные награды и паспорта вручил Андрей Турчак в День России
Алексндр Котов: Мы должны быть достойны великого наследия предков и приумножать славу России
12 июня 2017
Алексндр Котов: Мы должны быть достойны великого наследия предков и приумножать славу России
В День России псковичей ждёт большая праздничная программа
12 июня 2017
В День России псковичей ждёт большая праздничная программа
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
10 июня 2017
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
10 июня 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
10 июня 2017
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы

Идет загрузка...