Началась активная фаза учения «Славянское братство» с участием десантников трех стран

12:19, 12 июня 2017, ПАИ

12 июня на белорусском полигоне «Брестский» началась активная фаза учения «Славянское братство – 2017» с участием Воздушно-десантных войск РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В соответствии с планом основной фазы учения военнослужащие трех стран приступили к выполнению контртеррористических задач в рамках учебной операции по поддержанию мира в условном государстве.

По легенде учения, многонациональная батальонная тактическая группа, включающая российские, белорусские и сербские подразделения, в течение дня в полном объеме будет отрабатывать вопросы подготовки, к выполнению контртеррористических задач. Затем подразделения выдвинутся в назначенный район ответственности. По маршруту следования они преодолеют водную преграду и совершат десантирование на одну из площадок приземления в районе полигона «Брестский». Десантирование будет осуществляться из шести самолетов Ил-76МД ВКС России и одного Ил-76 ВВС Белоруссии.

После десантирования подразделения многонациональной батальонной тактической группы за короткий промежуток времени должны будут взять под контроль назначенный район ответственности для проведения в нем мероприятий контртеррористической направленности. В ходе реализации планов действий военнослужащие примут участие в розыгрыше порядка 10 тактических эпизодов, в том числе и с использованием вертолетной поисково-штурмовой группы.

В учении «Славянское братство – 2017» участвуют более 1 тыс. военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.