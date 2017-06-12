0
12:06
Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России
11:54
Государственные награды и паспорта вручил Андрей Турчак в День России
10:00
Алексндр Котов: Мы должны быть достойны великого наследия предков и приумножать славу России
08:55
В День России псковичей ждёт большая праздничная программа
17:47
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
17:02
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
12:10
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
Еще новости
Общество

Операция «Мак-2017» стартует в Псковской области

С 13 июня по 15 июля в Псковской области пройдет первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель операции – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию области наркотических средств растительного происхождения.

Сотрудники полиции проведут на обслуживаемых территориях профилактические беседы с населением, доведут до граждан информацию о недопустимости культивирования запрещенных растений и разъяснят ответственность за нарушение законодательства.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания  наркосодержащих растений, можно сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам: (8112) 59-22-33 – «телефон доверия», (8112) 66-16-49 - дежурная часть УМВД по области, (8112) 59-37-00 – дежурная часть Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Кроме того, сообщение можно отправить через сайт ведомства и на электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России
12 июня 2017
Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России
Государственные награды и паспорта вручил Андрей Турчак в День России
12 июня 2017
Государственные награды и паспорта вручил Андрей Турчак в День России
Алексндр Котов: Мы должны быть достойны великого наследия предков и приумножать славу России
12 июня 2017
Алексндр Котов: Мы должны быть достойны великого наследия предков и приумножать славу России
В День России псковичей ждёт большая праздничная программа
12 июня 2017
В День России псковичей ждёт большая праздничная программа
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
10 июня 2017
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
10 июня 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
10 июня 2017
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
10 июня 2017
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня

Идет загрузка...