Операция «Мак-2017» стартует в Псковской области

12:40, 12 июня 2017, ПАИ

С 13 июня по 15 июля в Псковской области пройдет первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель операции – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию области наркотических средств растительного происхождения.

Сотрудники полиции проведут на обслуживаемых территориях профилактические беседы с населением, доведут до граждан информацию о недопустимости культивирования запрещенных растений и разъяснят ответственность за нарушение законодательства.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам: (8112) 59-22-33 – «телефон доверия», (8112) 66-16-49 - дежурная часть УМВД по области, (8112) 59-37-00 – дежурная часть Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Кроме того, сообщение можно отправить через сайт ведомства и на электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.