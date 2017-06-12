Все запасы зарина уничтожены в России

13:54, 12 июня 2017, ПАИ

Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина.

«Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ – зарин», - сказал В. Капашин.

Уничтожение зарина закончилось сегодня в 1:00. Валерий Капашин напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.

Он добавил, что на сегодняшний день Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ - 39,5 тыс. тонн из имевшихся 40 тыс.

Ранее сообщалось, что процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью текущего года.