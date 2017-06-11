0
14:45
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
15:09
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
12:47
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
10:37
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
15:39
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
09:58
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
11:29
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
Еще новости
Происшествия

Мошенник под видом продавца детских колясок выманил деньги у жительницы Дно

Житель Орловской области под видом продавца детских колясок выманил деньги у жительницы города Дно (Псковская область). Об этом сообщает портал «Орловские новости» со ссылкой на местное УМВД.

Женщина нашла в интернете понравившуюся ей коляску и договорилась с продавцом о ее приобретении. Последний попросил предоплату. Женщина перевела ему 9,5 тысяч рублей, и тогда он назвал ей место, где якобы можно забрать товар. Приехав на место, жительница Дно не увидела ни коляски, ни продавца. Его номер также перестал отвечать.

Сейчас полицейские разыскивают мошенника, уже установлено, что телефон зарегистрирован в Орловской области.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
11 июня 2017
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
10 июня 2017
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
09 июня 2017
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской 1
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
07 июня 2017
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
06 июня 2017
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
05 июня 2017
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
04 июня 2017
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек
04 июня 2017
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек 1

Идет загрузка...