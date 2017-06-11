Мошенник под видом продавца детских колясок выманил деньги у жительницы Дно

13:01, 12 июня 2017, ПАИ

Житель Орловской области под видом продавца детских колясок выманил деньги у жительницы города Дно (Псковская область). Об этом сообщает портал «Орловские новости» со ссылкой на местное УМВД.

Женщина нашла в интернете понравившуюся ей коляску и договорилась с продавцом о ее приобретении. Последний попросил предоплату. Женщина перевела ему 9,5 тысяч рублей, и тогда он назвал ей место, где якобы можно забрать товар. Приехав на место, жительница Дно не увидела ни коляски, ни продавца. Его номер также перестал отвечать.

Сейчас полицейские разыскивают мошенника, уже установлено, что телефон зарегистрирован в Орловской области.