Колонна бронетехники форсировала водную преграду на учениях «Славянское братство»

14:45, 12 июня 2017, ПАИ

В ходе первого этапа активной фазы учений «Славянское братство – 2017» колонна бронетехники из 50 боевых машин многонациональной батальонной тактической группы с ходу форсировала водную преграду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отражая нападения диверсионных групп условного противника, бронегруппа вышла в назначенный район ответственности для встречи основных сил и обеспечения зашиты площадки приземления.

«Командир многонационального батальона утром получил боевое распоряжение от руководства учением на выдвижение в назначенный район. Личный состав на боевой технике из более 50 боевых машин совершила марш-бросок и с ходу форсировали один из участков реки Муховец шириной более 100 метров. По замыслу учений, во время совершения марша на колонну бронетехники неоднократно совершались нападения условных диверсионных групп противника», - сообщил заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

«В составе сводной колонны бронетехники действовали российские боевые машины десанта БМД-2КУ и белорусские бронетранспортеры БТР-80А», - уточнил А. Сгибнев, отметив, что российские десантники в составе многонационального батальона впервые совершили марш на БМД-2КУ по ранее незнакомой местности в приграничном районе Брестской области.

После успешного совершения марша в район ответственности сводная бронегруппа осуществила «зачистку» от диверсантов площадки приземления для основных сил многонациональной батальонной тактической группы.

Учение «Славянское братство – 2017» началось 6 июня на полигоне «Брестский» (Белоруссия). В них участвуют более 1 тыс. военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Активная фаза маневров завершится 14 июня.