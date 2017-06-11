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41 пилот зарегистрировался для участия во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

22-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках набирает обороты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, на данный момент процедуру регистрации уже прошел 41 пилот. Из них 31 будут совершать спортивные полеты, еще10 – участвовать в фиесте. 

Фото пресс-службы администрации города Великие Луки

Своими ожиданиями от встречи поделился легенда российского воздухоплавания, один из основателей традиционных встреч аэронавтов в Великих Луках Давид Шифрин: «Я надеюсь, что соревнования будут результативными, пилоты и зрители получат массу удовольствия. Конечно, многое зависит от погоды. Сколько удастся совершить полетов, столько удастся. Но, чем их будет больше, тем объективнее результаты». Также он пояснил, что для определения победителей пилоты должны совершить не менее двух полетов, в каждом выполнив по три задания. 

Фото пресс-службы администрации города Великие Луки

Напомним, в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках с 11 по 16 июня, состоятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром». 

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