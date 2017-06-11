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Спорт

Псковичи оказались в числе сильнейших спиннигистов России

Команда «Псковская область-2» заняла второе место на Кубке России 2017 года по ловле на спиннинг с лодок. Соревнования прошли 11 июня  на Десногорском водохранилище в Смоленской области.  Об этом сообщает портал «Главный региональный».

К соревнованиям по регламенту были допущены сильнейшие команды субъектов Российской Федерации. В итоге победителем стала команда Санкт-Петербурга. «Бронза» досталась команде «Смоленская область-1».

В парном зачете первое место досталось рыбакам из Пензы, второе – петербуржцам, третье – курянам.

 

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