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Общество

Небольшие дожди и до +20 прогнозируют псковские синоптики 13 июня

13 июня на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +10…+15 градусов, днем: +15…+20.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

 

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