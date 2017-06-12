Небольшие дожди и до +20 прогнозируют псковские синоптики 13 июня

17:50, 12 июня 2017, ПАИ

13 июня на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +10…+15 градусов, днем: +15…+20.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.