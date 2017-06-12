Небольшие дожди и до +20 прогнозируют псковские синоптики 13 июня
13 июня на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +10…+15 градусов, днем: +15…+20.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.