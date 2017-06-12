Блогеры из сообщества «Travel.Russia» отправились в путешествие по Псковской области

16:00, 12 июня 2017, ПАИ

С 12 по 15 июня в Псковской области пройдет медиа-тур для путешественников из блог-сообщества «Travel.Russia». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В программе четырехдневного медиа-тура запланировано посещение главных объектов культурно-исторического наследия Псковской области: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Государственный музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный музей-заповедник, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, музей Довлатова в Пушкинских горах.

Кроме того, блогеры примут участие в 22-ой международной встрече воздухоплавателей в городе Великие Луки и познакомятся с основными достопримечательностями и объектами туристской инфраструктуры города.

В завершение ознакомительного тура по Псковской земле, группа путешественников блог-сообщества «Travel. Russia» опубликует свои отзывы и впечатления в «Живом Журнале», также планируется снять видеоролик о туристическом и производственном потенциале области.