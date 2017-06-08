В Пскове состоялся митинг против коррупции

16:10, 12 июня 2017, ПАИ

В псковском «гайд-парке» (Сквер искусств на пересечении улицы М. Горького и Рижского проспекта, более известный у горожан как «четыре угла») сегодня, 12 июня, сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального провели митинг.

Как стало известно Псковскому агентству информации, по оценкам полиции участие в митинги приняли около 150 человек. Однако сами организаторы называют другую цифру: более 300 человек.

Напомним, что 28 мая в Пскове был открыт предвыборный штаб Алексея Навального, заявившего о намерении баллотироваться в президенты РФ в 2018 году.