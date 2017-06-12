Празднование Дня России в Пскове завершилось церемониалом у стелы «Город воинской славы»

18:00, 12 июня 2017, ПАИ

12 июня, в День России, на площади Победы в Пскове у стелы «Город воинской славы» состоялся торжественный церемониал возложения гирлянд и цветов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем приняли участие официальные лица, горожане, творческие коллективы, которые собрались в Пскове на двухдневный фестиваль.

Участников церемонии поприветствовал глава Пскова Иван Цецерский. «Все мы представляем разные города из разных уголков нашей страны. Но вместе мы единая и могучая Россия», - отметил он и поздравил участников фестиваля и горожан с Днем России.

В Городском культурном центре прошел гала-концерт фестиваля Городов воинской славы. Ансамбли из Архангельска, Великого Новгорода, Выборга, Твери, Великих Лук и Пскова продемонстрировали зрителям свое творчество. Были представлены не только народные песни и танцы, но и современные композиции на патриотическую тему.