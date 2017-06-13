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Общество

День России стал одним из самых массовых праздников страны

Миллионы граждан России во всех городах страны и за рубежом отметили 12 июня День России. Как пишет газета «Известия», в нынешнем году в одной только Москве в праздничных мероприятиях приняли участие около 2,5 млн человек.

Праздновали и за границей в рамках культурного проекта «День России в мире», участников которого особо поздравил президент РФ Владимир Путин. Глав государства отметил, что за непродолжительный срок этот проект оброс собственными традициями и стал ярким событием в культурной жизни многих стран.

По словам главы сенатского комитета по международным делам Константина Косачева, в российских дипломатических миссиях за рубежом в преддверии праздника состоялись торжественные приемы, пользовавшиеся колоссальной популярностью. Например, в Токио «яблоку негде было упасть» — и такой аншлаг случился впервые за последние два десятилетия, отмечает источник.

К. Косачев считает, что интерес к России актуален не только для японцев. «Это реакция на нашу внешнюю политику, на то, как несправедливо с Россией пытался обходиться Запад в течение последних трех лет», — пояснил он, добавив, что День России стал для иностранцев хорошей возможностью продемонстрировать свое отношение к ситуации вокруг нее в мире.

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