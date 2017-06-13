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Общество

Противопожарные рейды прошли в трех районах Псковской области

Противопожарные рейды прошли в трех районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото 60.mchs.gov.ru

Так, 12 июня профилактическое мероприятие быдло проведено в Пустошке на улице Т. Птичкиной. Накануне рейды состоялись в Новосокольниках, в деревнях Вышегород и Плотишно Дедовичского района. Специалисты осуществляли подворовой обход, распространяли листовки и беседовали с местными жителями.

Фото 60.mchs.gov.ru

В рамках инструктажа до населения была доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины возгораний в частном жилом секторе. Также в связи с наступлением летнего пожароопасного периода особое сотрудники МЧС проинформировали граждан о не допущении сжигания сухой травы, мусора, разъяснили меры привлечения к административной и уголовной ответственности.

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