Противопожарные рейды прошли в трех районах Псковской области

08:33, 13 июня 2017, ПАИ

Противопожарные рейды прошли в трех районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 12 июня профилактическое мероприятие быдло проведено в Пустошке на улице Т. Птичкиной. Накануне рейды состоялись в Новосокольниках, в деревнях Вышегород и Плотишно Дедовичского района. Специалисты осуществляли подворовой обход, распространяли листовки и беседовали с местными жителями.

В рамках инструктажа до населения была доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины возгораний в частном жилом секторе. Также в связи с наступлением летнего пожароопасного периода особое сотрудники МЧС проинформировали граждан о не допущении сжигания сухой травы, мусора, разъяснили меры привлечения к административной и уголовной ответственности.