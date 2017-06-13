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Александр Козловский: Один раз поднявшись в небо, уже никогда этого не забудешь

«Один раз поднявшись в небо, уже никогда этого не забудешь», - сказал депутат Госдумы Александр Козловский на 22-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам парламентария, впечатления от полета остаются на всю жизнь, «и хочется раз за разом проплывать высоко в воздухе над теми местами, которые хорошо знаешь, но сверху они смотрятся совсем по-другому».

«Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках за 22 года стала доброй традицией, – сказал А. Козловский, который и сам не раз поднимался в небо. – Каждый год более пятидесяти пилотов из разных уголков России и зарубежья приезжают к нам в город, и здесь на целую неделю наступает праздник. Каждый день на протяжении этой недели мы наблюдаем, как над Ловатью проплывают разноцветные шары, и этих впечатлений хватает на целый год».

Как отметил депутат, каждый великолучанин чувствует себя причастным к празднику воздухоплавания, тем более, что в это время в город приезжают гости из соседних городов и стран, в этот период встречаются старые знакомые и завязываются новые дружеские отношения.

Он также добавил, что собирается болеть за великолукских спортсменов. «Но победить должен сильнейший, и я желаю всем спортсменам, чтобы они показали свой опыт и мастерство, достигли высоких результатов», – подытожил он.

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