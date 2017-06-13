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Общество

Еремей Распрягальник наступил по народному календарю

13 июня по народному календарю наступил Еремей Распрягальник, пишет сalend.ru.

В этот день чествовали святого Ерма — апостола от семидесяти. Святой Ерм был епископом в Филиппополе Фракийском. Проповедуя Евангелие, он притерпел много гонений и скорбей от язычников, но скончался мирно.

14 мая, когда начинался сев, в народе отмечали день Еремея Запашника, а 13 июня, когда сев заканчивался, наступал день Еремея Распрягальника. Так и говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает»; «Распрягальник — севу край, коня распрягай».

Принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует — погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года.

Предки обращали внимание и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.

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