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Общество

Митрополит Евсевий призвал псковичей проявлять свое участие в защите, утверждении и свободе России

12 июня, в день памяти преподобного Исаакия Далматского и день рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в храме святого Александра Невского города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

«Все то, что мы сегодня празднуем – все это ниспослано нам от Бога для нашей родной России, для нашего дорогого, возлюбленного Отечества Русского. Благодарение Богу, что наша Россия украшена дарами Божиими: это ее красота природная, это богатство земных недр, это и ее народ - те, кто потрудился ради России, кто ее утверждал, кто защищал ее народ. Это наши доблестные герои, отважные полководцы, начиная от благоверного князя Александра Невского. Будем же благодарить Господа за его такую милость, будем благодарны и нашим предкам, которые все свои силы отдавали на устройство дорогой нашей Родины России. Будем помнить и благодарить наших полководцев, наших героев, защитников России во главе с великим благоверным князем Александром Невским, кто отстаивал, защищал, украшал и утверждал нашу родную Россию. И пусть каждый из нас помнит, что наша Россия на сегодня свободна, благодаря их трудам, их подвигам - подвигам наших защитников, полководцев и простого народа, который созидал нашу родную Русь», - сказал владыка.

Фото pskov-eparhiya.ru

Псковский архипастырь призвал помнить подвиги и «стараться проявлять свое участие в защите, утверждении и свободе нашей родной России».
 

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