Алексей Захаров оштрафован за нарушения при заключении контрактов по содержанию дорог в Пскове

09:12, 13 июня 2017, ПАИ

Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров оштрафован на 60 тысяч рублей за нарушение требований бюджетного законодательства при заключении муниципальных контрактов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации УГХ в отсутствие доведенных бюджетных лимитов заключило три муниципальных контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на Запсковье, Завеличье и в Центре сроком выполнения до 30 ноября 2019 года.

В этой связи прокурор города возбудил в отношении Алексея Захарова три дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения). Мировой судья судебного участка № 38 города Пскова признал чиновника виновным в совершении правонарушений.